Ziraat Türkiye Kupası
Tekke'den derbi uyarısı

Tekke’den derbi uyarısı

İlk hedefine Türkiye Kupası'nı koyan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Beşiktaş derbisi için de uyarılar yapıyor. Ligde kalan iki haftada 6 puan isteyen 48 yaşındaki hocanın, "Evet kupa bizim için çok önemli ama şu ana kadar ligde verdiğimiz mücadeleleri galibiyetle kapatmak da o kadar önemli" dediği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
GALİBİYETE HASRET

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı ve yarışta geriye düştü. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 12 puanlık periyotta yalnızca 3 puan toplayabildi.

ÖNCE ZAFER SONRA KABUS

Trabzonspor, son dönemdeki en önemli galibiyetini sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı almıştı. Ancak bordo mavili takım bu maçın ardından beklenen çıkışı sürdüremedi, düşüş dönemine girdi. Çıktığı 4 karşılaşmada 3 puan alabildi.

AVCI'DAN SONRA İLK OLABİLİR

Karadeniz devi, Beşiktaş'ı yenemezse Fatih Tekke yönetiminde üst üste 5 Süper Lig maçını galibiyet alamadan geçmiş olacak. Bordo- mavililer, böyle bir süreci son olarak Ocak-Şubat 2024 döneminde Abdullah Avcı ile yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI KÖTÜ SONUÇLAR

Fırtına, cumartesi günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo- mavililer, Kartal karşısında son 4 sezonda istediği sonuçları alamadı. Ligde 4 sezonda Beşiktaş'a karşı yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

