Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler bordo-mavili takımın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Taka: Sen misin zirveye yaklaşan, al sana kırmızı, Sonnokta: Fırtına esmez oldu, Günebakış: Trabzon'da Umut bitmez.
Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
