Savunma oyncusu kalmadı

Trabzonspor'un Göztepe maçında kaybettiği iki puanın yanı sıra cezalı duruma düşen oyuncuları nedeniyle de kaybı büyük oldu. Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da sezon başında sahaya çıkan savunma dörtlüsünden tek bir isim kalmadı. Fırtına da stoperlerden Saviç ve Batagov sakatlığı nedeniyle, Pina ve Mustafa Eskihellaç ise kart cezalısı olduğu için derbide oynayamayacak.

6 FUTBOLCU EKSİK

Savunma dörtlüsünü değiştirmek zorunda kalacak olan Teknik Direktör Tekke, gelecek hafta Beşiktaş maçında stoper ikilisini Nwaiwu ve Salih'ten oluşturacak. Sağ bek pozisyonunda ise Ozan Tufan, sol bekte de Lovik görev yapacak. Karadeniz devi, Beşiktaş derbisine Saviç, Batagov, Okay, Vişça, Pina ve Mustafa'nın yokluğunda çıkacak. Fatih Tekke sıfırdan bir kadro oluşumuna gidecek.