Onuachu sessiz kaldı

Gol krallığında ilk sırada olan Onuachu, son 3 maçını boş geçti. Nijeryalı yıldızın krallık yarışındaki rakipleri; Shomurodov ve Talisca adım adım yaklaşmaya başladı
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu'nun gol hasreti kritik haftalara girilirken sürüyor. Ligin 29. haftasında oynanan Alanyaspor maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Onuachu, ardından Başakşehir ve Konyaspor karşılaşmalarında da fileleri havalandıramadı. Tecrübeli forvet, son olarak Göztepe mücadelesinde de gol sevinci yaşayamadı. Gol yollarındaki bu suskunluk, krallık yarışını da doğrudan etkiledi. Ligde 22 golle zirvede yer alan Onuachu, son iki haftaya lider girse de rakipleri aradaki farkı hızla kapattı. Başakşehir'den Shomurodov gol sayısını 20'ye çıkarırken, FenerbahçeliTalisca da Başakşehir karşısında attığı 3 golle 19 gole ulaştı ve yarışa ortak oldu. Son 2 haftaya girilirken Onuachu'nun gol orucunun devam etmesi halinde, Nijeryalı yıldızın krallık tacını kaybetme ihtimali bulunuyor.