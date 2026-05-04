Göztepe’ye siftah yaptı

Trabzonspor'da ara transferde Konya'dan gelen Umut Nayir gol orucunu bozdu. Göztepe maçında Paul Onuachu 4 şut denemesinde isabet bulamazken, takımın golü Umut Nayır'dan geldi. Trabzonspor'un golünü kaydeden Umut Nayır, bordo- mavili formayla ilk golünü atarak siftah yaptı. Deneyimli oyuncu, son dakikalarda attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'da ara transferde Konya'dan gelen Umut Nayir gol orucunu bozdu. Göztepe maçında Paul Onuachu 4 şut denemesinde isabet bulamazken, takımın golü Umut Nayır'dan geldi. Trabzonspor'un golünü kaydeden Umut Nayır, bordo- mavili formayla ilk golünü atarak siftah yaptı. Deneyimli oyuncu, son dakikalarda attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.