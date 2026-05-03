Teşekkürler Cumhurbaşkanım teşekkürler Berat Albayrak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tesislerin taşınacağını açıkladı. Doğan, "Yeni havalimanı yapılacak. Mevcut yerde kalmak sağlıklı gelmiyor. 5 milyar borcumuz var, bundan daha büyük rakama Trabzonspor tesislerini istimlak ettireceğiz gibi duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un faydasına gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Kendisine burada teşekkürü borç bilirim. Trabzonspor'a çok önemli arazi verdi. Ama yeni bir arazi talebinde bulunduk. Yıldızlı'da Askeriye'nin 50 bin metre kare. Buranın da tahsis işlemleri şimdi başladı. Yeni tesis yapacağız. Yine Bakanlarımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Yöneticilik hayatımızda, geldiğimiz günden beri Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Albayrak Bey, o da çok iyi bir Trabzonsporlu, ona da teşekkürü borç bilirim" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR, YILDIZLI'YA TAŞINIYOR

Trabzonspor 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kulübe yeni bir tesis alanı kazandırılacağını açıkladı. Genç, "Yeni havalimanı nedeniyle Trabzonspor Tesisleri'nin kamulaştırması ve bedelin kulübe ödenmesi noktası revize edildi. Yıldızlı Askeri Gazino arazisinin Trabzonspor'un talebi doğrultusunda kulübe tahsis edilmesi için girişimlerde bulunuldu. Trabzonspor'a yeni yapılacak" dedi.

BORÇ 5 MİLYAR 179 MİLYON TL

Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Kesken, Trabzonspor'un 31 Mart 2026 itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 179 milyon 393 bin lira olduğunu açıkladı.