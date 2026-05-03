CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Teşekkürler Cumhurbaşkanım teşekkürler Berat Albayrak

Teşekkürler Cumhurbaşkanım teşekkürler Berat Albayrak

Başkan Ertuğrul Doğan: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Albayrak Bey her zaman yanımızda

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Teşekkürler Cumhurbaşkanım teşekkürler Berat Albayrak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tesislerin taşınacağını açıkladı. Doğan, "Yeni havalimanı yapılacak. Mevcut yerde kalmak sağlıklı gelmiyor. 5 milyar borcumuz var, bundan daha büyük rakama Trabzonspor tesislerini istimlak ettireceğiz gibi duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un faydasına gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Kendisine burada teşekkürü borç bilirim. Trabzonspor'a çok önemli arazi verdi. Ama yeni bir arazi talebinde bulunduk. Yıldızlı'da Askeriye'nin 50 bin metre kare. Buranın da tahsis işlemleri şimdi başladı. Yeni tesis yapacağız. Yine Bakanlarımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Yöneticilik hayatımızda, geldiğimiz günden beri Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Albayrak Bey, o da çok iyi bir Trabzonsporlu, ona da teşekkürü borç bilirim" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR, YILDIZLI'YA TAŞINIYOR

Trabzonspor 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kulübe yeni bir tesis alanı kazandırılacağını açıkladı. Genç, "Yeni havalimanı nedeniyle Trabzonspor Tesisleri'nin kamulaştırması ve bedelin kulübe ödenmesi noktası revize edildi. Yıldızlı Askeri Gazino arazisinin Trabzonspor'un talebi doğrultusunda kulübe tahsis edilmesi için girişimlerde bulunuldu. Trabzonspor'a yeni yapılacak" dedi.

BORÇ 5 MİLYAR 179 MİLYON TL

Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Kesken, Trabzonspor'un 31 Mart 2026 itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 179 milyon 393 bin lira olduğunu açıkladı.

G.Saray'dan Silva'ya dev teklif!
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli"
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme!
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28