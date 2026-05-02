Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Karadeniz Fırtınası evinde galibiyet peşinde! 65 puanla Şampiyonlar Ligi yarışını sürdüren Trabzonspor, son 3 haftalık galibiyet hasretine 51 puanlı Göztepe karşısında son vermek istiyor. İzmir temsilcisi ise Konferans Ligi bileti için deplasmanda sürpriz arayacak. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı şifresiz mi? Canlı izle linki var mı? İşte dev maçın 11'leri ve son dakika gelişmeleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 15:36
Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Trabzonspor - Göztepe maçı canlı anlatım linki!

Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Trabzonspor, sahasında oynayacağı kritik mücadelede 3 puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor. Son haftalarda galibiyet hasreti yaşayan bordo-mavililer, taraftarı önünde çıkış ararken Göztepe ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler "Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "beIN SPORTS 1 canlı yayın izleme linki var mı?" ve "Maç şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2026 Trabzonspor - Göztepe maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve son dakika gelişmeleri...

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan bu heyecan dolu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda 2.'yi yeniden yazabilecek nitelikteki kritik karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Ozan, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Arda, Efkan, Juan, Santos, Janderson

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yarınki karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Son 3 haftada 7 puan kaybeden Karadeniz ekibi, sahasındaki güçlü performansını kullanarak 3 puana ulaşmayı ve Fenerbahçe ile olan yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde 6. sırada bulunan İzmir temsilcisi, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak Konferans Ligi hedefini korumak istiyor.

32. RANDEVUDA İSTATİSTİKLER

İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Trabzonspor'un belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazanırken, Göztepe 6 galibiyet elde etti. 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer sahasındaki 15 maçta 8 galibiyet alırken, konuk ekip sadece 3 kez kazandı. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor bu sezon sahasında çıktığı 15 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

