Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor- RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE!

Trabzonspor- RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zirve takibini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Bordo-mavililer, sahasında Avrupa kupalarını hedefleyen Rams Başakşehir'i ağırlayacak. İşte bu kritik mücadele öncesi tüm önemli detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 19:05
Trabzonspor- RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE!

Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Trabzonspor, güçlü rakibi Başakşehir karşısında 3 puanı hedefliyor. Futbolseverler ise "Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dev karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisi sporseverlerin gündeminde yer alırken, mücadele Süper Lig 30. haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. Maç öncesi ilk 11'ler, son durum ve canlı yayın detayları merak ediliyor.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de pazar gününün kapanış perdesini açacak olan bu dev randevu saat 20:00'de başlayacak.

İŞTE TRABZONSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor: Onana, Savic, Chıbuıke, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-RAMS Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Ligde oynadığı 29 maç sonunda topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlık müthiş galibiyet serisi sona ermişti. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Başakşehir'i devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR AVRUPA PEŞİNDE

Konuk ekip Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için zorlu Karadeniz deplasmanından puanla dönmek istiyor.

G.Saray'a bedava 10 numara!
Kartal deplasmanda kaybetti!
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl'ı işaret etti! Coşkun Sabah'tan "etik olmaz" çıkışı...
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması!
Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Boluspor evinde A. Demirspor'u farklı yendi! 18:40
Esenler Erokspor'dan önemli galibiyet! 18:27
İstanbulspor 1. Lig'de kalmayı garantiledi! 18:19
Liverpool, son dakika golüyle Everton'ı mağlup etti! 18:18
Çorum evinde Sivas'ı yendi! 18:11
Bandırmaspor evinde Amed SK'yı mağlup etti! 18:11
Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'u mağlup etti. 18:08
Erzurumspor FK Süper Lig'e geri döndü! 17:54
Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci sözleri! 17:21
Joao Pereira: Bugün utanıyorum çünkü... 17:19
Can Öncü sezonun ilk podyumuna çıktı 17:16
F.Bahçe'den derbi öncesi taraftarlarına uyarı 17:13