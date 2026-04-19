Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Stefan Savic'ten RAMS Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken sözler: İnsanlar bazen bunu unutuyor!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Fırıtına'nın takım kaptanlarından Stefan Savic maçın ardından dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 23:25
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takım kaptanlarından Stefan Savic maç sonrası konuştu.

Karadağlı oyuncu, "Çok net penaltımız verilmedi, bize karşı olduğunda çok ucuz penaltılar veriliyor. Trabzonspor'a kaptanlık yaptığım için gurur duyuyorum. Bu sene çok az maç kaldı ve çok iyi bir yerde bitireceğiz ama bu takımın gerçek etkisini gelecek sezon göstereceğini düşünüyorum. Bu yatırımın karşılığını önümüzdeki yıl alacağımızı düşünüyorum.

"İNSANLAR BAZEN BUNU UNUTUYOR"

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ne kadar yatırım yaptıklarını, ne kadar para harcadıklarını; buna karşın Trabzonspor'un yaptığı yatırımların çoğunun genç oyunculara olduğunu, ekonomik olarak daha düşük bir bütçeyle hareket ettiğini ve hâlâ bu yarışta var olduğunu insanların bazen unuttuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke: Bu hata bana ait!
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Trabzon'da kazanan çıkmadı!
Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank!
Augusto: 3 puanı gol ile değiştiririm Augusto: 3 puanı gol ile değiştiririm 23:21
Christ Oulai: Bizim için üzücü bir durum Christ Oulai: Bizim için üzücü bir durum 23:20
Nuri Şahin'den Trabzonspor'a büyük övgü! Nuri Şahin'den Trabzonspor'a büyük övgü! 22:57
Fatih Tekke: Bu hata bana ait! Fatih Tekke: Bu hata bana ait! 22:41
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:05
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik 21:52
Daha Eski
Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 21:20
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! 20:58
Bundesliga'da şampiyon B. Münih! Bundesliga'da şampiyon B. Münih! 20:46
Manchester City, Arsenal'ı devirdi! Manchester City, Arsenal'ı devirdi! 20:36
Erzurumspor'dan şampiyonluk açıklaması Erzurumspor'dan şampiyonluk açıklaması 20:08
Sefer Yılmaz: "Erzurumspor..." Sefer Yılmaz: "Erzurumspor..." 19:57