Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme: Önümüze bakmamız gerekiyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1'lik skorla berabere kalırken bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 23:30
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo-mavililerin Nijeryalı kaptanı Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

Samsunspor maçına odaklanmaları gerektiğini dile getiren Nwakaeme "2 haftada kaybedilmiş 4 puan elbette iyi bir durum değil. Bu maç özelinde hem biz hem de taraftarlar her şeyini vermeye çalıştı. Çok üzücü bir durum. Bizim adımıza iyi değil ama futbolda bunlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor. Samsunspor maçına odaklanmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Takımı adında 4 maçta 4 galibiyet hedefi koyan 37 yaşındaki hücum oyuncusu, "Maç maç değerlendirmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, bugün de kazanmak istiyorduk ama şu anda bu maç geçti. Devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız her maçtan 3 puan almaya çalışıyoruz. Şu anda yapmamız gereken, maç maç devam etmek. Bugünü geçmişte bırakacağız ve kalan maçlara odaklanacağız. 4'te 4 yapabiliriz ama kolay olmayacak. Her maçı kendi içinde değerlendirip bir sonraki maça odaklanacağız. Bu maç geçti ve önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Trabzon'da kazanan çıkmadı!
Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank!
