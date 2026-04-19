Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımımızı tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın tebrik paylaşımında, "2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2026