Christ Oulai: Bizim için kötü ve üzücü bir durum

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo-mavililerin Fildişi Sahilli genç yeteneği Christ Oulai açıklamalarda bulundu.

Son iki maçta kaybedilen 4 puana değinen 20 yaşındaki orta saha, "Taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün bizi desteklediler ve ellerinden geleni yaptılar. Maça gelecek olursak, puan kaybettik ama çalışmaya devam etmemiz, hedeflerimizi kovalamaya devam etmemiz gerekiyor. 2 haftada 4 puan kaybettik. Bizim için kötü ve üzücü bir durum olduğunu biliyoruz. Kalan haftalarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.