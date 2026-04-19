Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Felipe Augusto: Bir şans verseler 3 puanı gol ile değiştiririm

Trabzonspor'un Breizilyalı forveti Felipe Augusto, RAMS Başakşehir beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 23:22
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo-mavililerin Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Augusto, "Konuşmanın, yorum yapmanın kolay olmadığı durumlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çok üzüldüğümüz bir an oldu. Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler, 3 puanı gol ile değiştiririm. Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü oldu. Taraftarımızın golü attığımızda ne kadar mutlu olduğunu ve golü yediğimizde ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki onları buradan mutlu gönderelim." açıklamasında bulundu.

