Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir'de Nuri Şahin'den Trabzonspor'a büyük övgü!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Nuri Şahin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 22:57
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kalırken mücadele hakkında teknik direktör Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE NURİ ŞAHİN'İN SÖZLERİ:

Açık söylemem gerekiyor, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla oynadık. Trabzonspor, Türkiye'de en iyi oynayanlardan, çok iyi bir hocası olan, zor bir deplasmana geldik. Çok mutluyum son dakikadaki gol için ama kaybedilmiş 2 puan var. Oyuncularım bugün bana çok şey öğretti. Zor bir anda yedik golü. Reaksiyon gösterdik. Çok değerli bir 1 puan aldık. Yarın analiz ettiğimizde 2 puan kaybettiğimize üzüleceğim belki ama çok bir deplasmanda oynadık.

İyi bir performans. Bunun üzerine gidebiliriz. Kendi yarışımızdayız. Bunu sonuna kadar sürdürebiliriz.

Trabzonspor çok kaliteli bir takım, bunu bir kez daha gördük ama biz de iyi yolda olduğumuzu gösterdik. Böyle maçlardan sonra oyuncularımın emeklerinin karşılığını almasını çok istiyorum.

