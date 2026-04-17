Onuachu geri dönüyor

Trabzonspor'da gözler Paul Onuachu'ya çevrildi. Ligde bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışında yer alan bordo-mavililerde, Onuachu'ya büyük güven duyuluyor. 19 Nisan Pazar günü oynanacak Başakşehir maçında forma giymesi beklenen deneyimli yıldızın durumu Fatih Tekke tarafından yakından takip edildi. 25 lig maçında attığı 22 golle, krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı yıldız forvet, Başakşehir mücadelesinde yine takımın en büyük kozlardan olacak.

MUÇİ-BATAGOV TAKIMA KATILDI

Ernest Muçi ve Arseniy Batagov, takımla beraber çalışmalara katıldı. Paul Onuachu ile birlikte bu sezon bordo-mavili takımın en önemli yıldızlarından olan iki futbolcunun antrenmanda yer alması bordo-mavili teknik heyetin yüzünü güldürdü.