Esenler Erokspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de zirve ve Play-Off savaşı! Şampiyonluk yolunda liderliği kovalayan Esenler Erokspor, sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk ediyor. 70 puanla zirve takibini sürdüren İstanbul ekibi galibiyet serisine bir yenisini eklemek isterken, 54 puanla 7. sırada yer alan Keçiörengücü deplasmanda sürpriz yaparak ilk 7'deki yerini koruma peşinde. Peki, Erokspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın ayrıntıları...

EROKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lig'de bugün tüm maçların aynı anda başladığı "kritik saatte" bu heyecan dolu randevu da yerini alacak. Esenler Erokspor-Keçiörengücü maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

EROKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ZİRVE VE PLAY-OFF HATTINDA SON DURUM

Ligin bitimine sayılı haftalar kala iki takımın puan tablosundaki konumu maçı bir "erken final" niteliğine taşıyor. Topladığı 70 puanla 3. sırada yer alan Esenler Erokspor, üst lige direkt yükselme hedefiyle yoluna devam ediyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen İstanbul temsilcisi, hata yapmadan haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Konuk ekip Keçiörengücü ise 54 puanla 7. sırada bulunuyor. Play-Off potasının tam sınırında yer alan Ankara ekibi, zorlu deplasmandan alacağı puanlarla yerini sağlama almayı amaçlıyor. Ligin en formda iki takımından biri olan Erokspor ile dirençli oyun yapısıyla bilinen Keçiörengücü'nün mücadelesi, 1. Lig'de üst sıraların kaderini belirleyecek.

