Devlere kafa tutuyor

Şampiyonluk yarışı kızışırken, Trabzonspor ortaya koyduğu mali disiplinle takdir topluyor. Rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın milyarlarca liralık transfer harcamalarına karşın bordo-mavililer, çok daha düşük bütçeyle zirve yarışının içinde kalmayı başardı.

Ortaya konan bu tablo, Türk futbolunda "yüksek bütçe mi, doğru planlama mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

MALİ DİSİPLİNDEN ASLA VAZGEÇMİYOR

4 büyük kulübünün mali tablosuna bakıldığında Trabzonspor son olarak 4 milyar TL borç açıklamıştı. En yüksek borç 25.65 milyar TL (493 milyon euro) ile Galatasaray'da. 23.9 milyar TL (460 milyon euro) ile Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş'ın borcu 22 milyar TL (423 milyon euro). Trabzonspor ise önceki açıklanan verilere göre yaklaşık 76 milyon euro (4 milyar TL) borçla dört büyükler içinde en düşük borç seviyesine sahip kulüp konumunda yer alıyor.