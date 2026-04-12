CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Türkmen'e sert tepki!

45’te Mustafa formasından çekildi. Mehmet Türkmen faul vereceğine ilk yarıyı bitirdi. Folcarelli’yi haksız bir sarı kartla cezalı yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Bordo mavili takım dün hem Alanyaspor hem de hakem Mehmet Türkmen ile mücadele etti. Türkmen, 90 dakikada boyunca hatalı kararlarla saç baş yoldurdu. 45. dakikada Trabzonspor ataktayken, Mustafa Eskihellaç, rakibi tarafından açık bir şekilde formasından çekildi. Ancak hakem Mehmet Türkmen, burada hem faulü vermedi hem de Karadeniz devi ataktayken, maça hiç süre eklemeden ilk yarıyı bitirdi. Folcarelli'yi de haksız bir kartla cezalı duruma düşürdü. Bordo-mavili futbolcular hakeme uzun süre tepki gösterse de karar değişmedi. Ayrıca taraftarlar da sosyal medyadan Mehmet Türkmen'e sert eleştiriler yaptı.

PENALTI POZİSYONU

62. dakikada yaşanan kritik pozisyon, en çok konuşulan konu haline geldi. Ceza sahası içinde Nwaiwu ile Güven Yalçın ikili mücadele etti. Top, Nwaiwu'nun eline çarptı. Mehmet Türkmen, pozisyonu direkt penaltı olarak değerlendirmedi ancak VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi ve penaltı kararı verdi. Bu karar, futbol kamuoyunda yoğun tartışma oluşturdu.

DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Siyonist Netanyahu ve Katz'ın ayarı kaçtı: Yargı hamlesi sonrası hedefine Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı aldılar | Tepkiler peş peşe
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray rövanş peşinde!
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı!
