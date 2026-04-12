Türkmen'e sert tepki!

Bordo mavili takım dün hem Alanyaspor hem de hakem Mehmet Türkmen ile mücadele etti. Türkmen, 90 dakikada boyunca hatalı kararlarla saç baş yoldurdu. 45. dakikada Trabzonspor ataktayken, Mustafa Eskihellaç, rakibi tarafından açık bir şekilde formasından çekildi. Ancak hakem Mehmet Türkmen, burada hem faulü vermedi hem de Karadeniz devi ataktayken, maça hiç süre eklemeden ilk yarıyı bitirdi. Folcarelli'yi de haksız bir kartla cezalı duruma düşürdü. Bordo-mavili futbolcular hakeme uzun süre tepki gösterse de karar değişmedi. Ayrıca taraftarlar da sosyal medyadan Mehmet Türkmen'e sert eleştiriler yaptı.

PENALTI POZİSYONU

62. dakikada yaşanan kritik pozisyon, en çok konuşulan konu haline geldi. Ceza sahası içinde Nwaiwu ile Güven Yalçın ikili mücadele etti. Top, Nwaiwu'nun eline çarptı. Mehmet Türkmen, pozisyonu direkt penaltı olarak değerlendirmedi ancak VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi ve penaltı kararı verdi. Bu karar, futbol kamuoyunda yoğun tartışma oluşturdu.