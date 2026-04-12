Trabzonspor Oğuz Aydın'dan vazgeçmiyor!

Yeni sezonda kanatlara önemli takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, F.Bahçe'den Oğuz Aydın'ı renklerine katmak istiyor. Ara transfer döneminde ezeli rakibi ile temas kuran ancak mutlu sona ulaşamayan bordo-mavililer yaz ayında yeniden temaslarını sıklaştıracak. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi çok istediği milli oyuncu için lig bitiminde yeniden temaslar başlayacak. F.Bahçe'nin göndermeye sıcak baktığı Oğuz Aydın da Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bu sezon ligde 10 maça çıkan Oğuz, 2 asist kaydetti.