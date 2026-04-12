Her şeyi yaptık

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğini böyle yorumladı: “Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimizi yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Oyun olarak gayet iyiydi ama maalesef 2 puan kaybettik. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Oyuncularının sahada kendisinin isteklerini yerine getirdiğini ifade eden Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimizi yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Bir penaltı var, tartışmaya açık. Tabii ki üzgünüz. Eksiklerimiz var, evet. Ama her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı.

BEKLEYECEĞİZ

Üzgünüz ama gerçekten zor bir deplasmanda iyi bir oyun oynadık. Evet, üzülelim ama haftaya yine zor maç var. Kolay maçımız yok. İkinci yarıda 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik. Bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok ama üzülüyoruz. Gelecek rakiplerimizi bekleyeceğiz."

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
