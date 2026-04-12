Her şeyi yaptık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Oyuncularının sahada kendisinin isteklerini yerine getirdiğini ifade eden Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimizi yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Bir penaltı var, tartışmaya açık. Tabii ki üzgünüz. Eksiklerimiz var, evet. Ama her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı.

BEKLEYECEĞİZ

Üzgünüz ama gerçekten zor bir deplasmanda iyi bir oyun oynadık. Evet, üzülelim ama haftaya yine zor maç var. Kolay maçımız yok. İkinci yarıda 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik. Bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok ama üzülüyoruz. Gelecek rakiplerimizi bekleyeceğiz."