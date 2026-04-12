Alanya’da Tufan

Bu sezon ligde ilk kez Alanya karşısında fileleri havalandıran Ozan Tufan, 58’de Pina’nın ortasında güzel bir kafa golüne imzasını attı.
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak gittiği Alanya'da oyunun tek hakimi olan Trabzonspor, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Geçen hafta oynanan G.Saray maçında orta alanda harika işlere imzasını atan Ozan Tufan, Alanyaspor deplasmanında ise kilidi açan isim oldu. Mücadelenin 58. dakikasında Wagner Pina'nın sağ kanattan yaptığı harika ortaya iyi yükselen Ozan Tufan, topu filelerle buluşturdu. Kaleci Victor'un müdahalesi yeterli olmazken tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı. Maç sonunda konuşan Ozan, "Derbiden sonra bu maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altında kaldık" ifadelerini kullandı.