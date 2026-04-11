Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da tek yol 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin Alanyaspor maçı 11'i

Geçen hafta Galatasaray'ı yenen Trabzonspor, bugün de Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışında yara almak istemiyor. Onuachu yok ama takım galibiyete inanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Alanya ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 63 puan ile lider Galatasaray'ın 4, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, Alanya maçında, orta sahada kart cezasından dönen Oulai'yi ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

6 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Bordo mavililerde 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

UMUT NAYİR'E HAZIR OL EMRİ

Onuachu'nun yokluğunda Umut Nayir'in ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Alanya maçına yönelik çalışmaları daha çok pivot santrafora yönelik yapan Fatih Tekke'nin bu nedenle Umut Nayir'i tercih etme ihtimali yüksek. Diğer bir ihtimal ise sol kanatta maça Nwakaeme'nin başlaması ve en uç noktada Augusto'nun yer alması.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Duarte, Maestro, Güven, Hagi, Ui-Jo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Umut.

