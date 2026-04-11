Doğan bombaladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'ne katıldı. PFDK'nın G.Saray derbisi sonrası verdiği cezaya çok sert tepki gösteren Doğan, "Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. İbrahim başkan ile görüştük ve itirazımızı yaptık. 34 bin taraftarımıza ceza verildi. Tarihin en ağır cezası. Böyle ceza mı olur? Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp. Galatasaraylı yöneticiler olmaması gereken gözlemcilerin yanında ama haklarında rapor yok. Gözlerine perde mi iniyor, biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Ne olursa olsun o stat o gün dolacak. Öyle ya da böyle. Gerekirse bedavaya doldururum" diye konuştu.

TRABZONSPOR İLE OYNAYAN YANAR

Doğan, Galatasaray derbisi sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisine cevap veren Onuralp için şunları söyledi: Trabzonspor maçlarında böyle şeyler oluyor. Onuralp temiz bir kardeşimiz. Kulüp içinde hiçbir sorunu olmayan bir kardeşim. Başkan olarak sonuna kadar yanındayım. Trabzonspor ile oynamak ateşle oynamaktır. Dikkatli olmaya davet ediyor, kendilerini uyarıyorum. Boşu boşuna yanmasınlar. Saha içinde adaletli davranılmalı. İbrahim başkan ve ekibi adaleti sağlama adına gerekli adımı atacaktır. Yöneticilerimiz Metin Öztürk'e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar.

ÇOK İNCİNMİŞLER!

"Bir taraftarımız, Metin Öztürk'e 'Sizin statta ilahi mi okunuyor?' demiş. Lafı tam yerine koymuş. Çok incinmişler. Ama bunlara alışmaları lazım. Bize böyle bir tepki verirlerse, böyle bir cevap alırlar" diye konuştu.

İSTİFA ÇAĞRILARINA ÜZÜLDÜM

Papara Park'ta defalarca istifaya çağrıldım. Aynı taraftar, Galatasaray maçından sonra bizi bağrına bastı. Bozulmuyor, gücenmiyor ama sadece üzülüyorum. Çok değerli bir asbaşkanım var. Zeyyat ağabey ile aynı mahallede büyüdük, o konuda şanslıyım. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarım var. Bir gün bile arkadan bakmadım tekrar teşekkür ederim.

TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM

Para aramaya haftanın 5 günü 9'da başlıyoruz, hafta sonuna kadar devam ediyor. Cumartesi, pazar da rahat değiliz. Artık borç problemi olmayan bir Trabzonspor'a kavuşacağız inşallah. Projeler devreye alındığı zaman olmuş olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bizim her konuda yanımızda oldu. Ne olursa olsun her konuda sporun ve sporcunun yanında oluyor, bizim açımızdan çok önemli. Bakanlarımıza, milletvekillerimize, başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes Trabzonsporlu, herkesin tek sevdası biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

CUMHURBAŞKANIMIZ TRABZON SEVDALISI

Trabzon Günleri'ne katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, önemli açıklamalar yaptı. Saral, "Bana göre Cumhurbaşkanımızın 1 numarasında Trabzon şehri var. Trabzon sevdası onda 1 numaradır. Trabzon'a duyduğu sevda Trabzonluluğun ruhunu kendi ruhu bildiğindendir. Belediye başkanı, bakanı kim olursa olsun hepsi ayrı bir değerdir. Trabzonspor başkanı hangi projeyi sunduysa hiç ikiletmedi. Nerede ne yapacağını çok iyi bildikten sonra derhal talimat verir" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE'YE SAHİP ÇIKIN

Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Sayın Fatih Tekke ve ekibi çok önemli işler yapıyorlar. Trabzonspor bence 6 hafta sonra sonuç ne olursa olsun bu yılın kazananıdır. Trabzonspor'un hocasına ve oyuncularına lütfen sahip çıkalım" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN AYIP

Ertuğrul Doğan, 2026 Dünya Kupası'na Türk hakem çağrılmamasıyla ilgili olarak, "Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'den Dünya Kupası'nda hakem yok! Bunun anlamı... Herkesin anlayacağı bir durum! Türk hakemliği için kayıp ve ayıp! İnşallah önümüzdeki dönemlerde Türk hakemleri buralarda olur!" dedi.

7-8 OYUNCUYA TEKLİF VAR

Başkan Doğan transferle ilgili soruya "Büyük ihtimalle Avrupa'da olacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun için de transfer gerekiyor. Eksiklerimizi biliyoruz, gerekenleri yapacağız. 7-8 oyuncumuza çok ciddi teklifler var ama zamanı gelince bakacağız. Hepsini verme durumumuz da yok. Hangi oyuncuya ne teklif geldiğine göre değişir. Trabzonspor'un belli oyuncuları alması ve para kazandırması lazım. Scout ekibimizin elinde 4'er farklı seçenekler hazır" diye konuştu.