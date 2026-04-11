Büyük şok! Onuachu yok

Fırtına, Paul Onuachu'nun sol uyluk ön üst kas grubunda yaralanma tespit edilmesi sonucu Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, "Antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden Onuachu, yapılan ilk değerlendirme sonucunda kas yaralanması düşünülerek Alanya maçının kamp kadrosundan çıkarıldı" dedi. Ayrıca sakatlıklarını tam atlatamayan Batagov ve Muçi de yok.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
