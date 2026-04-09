Orta saha dinamizmi

Karadeniz devinin orta sahasındaki dinamizm dikkat çekmeye başladı. Topu rakip yarı alana taşıma, adam eksiltme ve oyun kurma becerisinin en önemli göstergelerinden biri olan, "Maç başına başarılı top sürme" istatistiklerinde Trabzonspor, listenin ilk 5 sırasına iki oyuncusunu birden soktu.

ZİRVE OULAİ'NİN

Bu istatistikte listenin 1 numarasında Trabzonspor'un genç ve yetenekli oyuncusu Oulai yer alıyor. Maç başına 2.0 başarılı top sürme ve %67'lik başarı yüzdesiyle oynayan 19 yaşındaki merkez orta saha, rakiplerine adeta fark attı. Fildişili yıldız, topla dripling yeteneğiyle takımının hücuma çıkışlarındaki en kilit silahı olduğunu gösterdi. Bordo-mavililerin bir diğer dikkat çeken ismi Folcarelli de maç başına 1.1 başarılı top sürme (%60 başarı oranı) yakalayarak Crespo, İsmail Yüksek ve Sara gibi yıldızları geride bıraktı ve listenin 5. sırasında kendine yer buldu.