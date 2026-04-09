En büyük mimar Tekke

Galatasaray zaferinin ardından şehir, taraftar ve camia kenetlenirken, yakalanan havanın en büyük mimarı; Fatih Tekke. Geçtiğimiz sezon mart ayında düşme potasının sadece 5 puan üzerinde aldığı Trabzonspor'u kısa sürede toparlayan 48 yaşındaki hoca, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 2 yenilgi almıştı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Fırtına'ya final oynatmıştı.

TESİSLERDEN ÇIKMADI

Geçen sezonu 7. sırada bitiren Trabzonspor'da, yaz döneminde adeta tesislerden çıkmayan, transferlerle de bizzat ilgilenip, yüzlerce oyuncu izleyen Fatih hoca, rakiplerinin harcadığı rekor bonservislere rağmen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla yola çıktı. Sadece G.Saray ile F.Bahçe değil, Beşiktaş da opsiyonlu transferlerle 100 milyon euro'nun üzerinde harcama yaparken, bordo-mavililer, yaz ve kış transferini toplamda 7.5 milyon euro kârla kapattı.