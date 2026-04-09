Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor En büyük mimar Tekke

Galatasaray zaferinin ardından şehir, taraftar ve camia kenetlenirken, yakalanan havanın en büyük mimarı; Fatih Tekke. Geçtiğimiz sezon mart ayında düşme potasının sadece 5 puan üzerinde aldığı Trabzonspor'u kısa sürede toparlayan 48 yaşındaki hoca, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 2 yenilgi almıştı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Fırtına'ya final oynatmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
TESİSLERDEN ÇIKMADI

Geçen sezonu 7. sırada bitiren Trabzonspor'da, yaz döneminde adeta tesislerden çıkmayan, transferlerle de bizzat ilgilenip, yüzlerce oyuncu izleyen Fatih hoca, rakiplerinin harcadığı rekor bonservislere rağmen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla yola çıktı. Sadece G.Saray ile F.Bahçe değil, Beşiktaş da opsiyonlu transferlerle 100 milyon euro'nun üzerinde harcama yaparken, bordo-mavililer, yaz ve kış transferini toplamda 7.5 milyon euro kârla kapattı.

F.Bahçe'den hücuma flaş hamle!
Avrupa devleri Nene için sıraya girdi!
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Orta Doğu'da ateşkes Hürmüz'de kilit | Trump'tan anlaşma mesaj: ABD askerleri bölgede kalacak
G.Saray'a stoper piyangosu!
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" 00:56
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken... Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken... 00:46
İzmir'de kazanan Galatasaray! İzmir'de kazanan Galatasaray! 00:45
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:45
Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! 00:45
Okan Buruk: Taraftarımız unutmasın! Okan Buruk: Taraftarımız unutmasın! 00:45
Daha Eski
CEV Kupası'nda şampiyon G.Saray! CEV Kupası'nda şampiyon G.Saray! 00:45
G.Saray farkın kapanmasına izin vermedi! G.Saray farkın kapanmasına izin vermedi! 00:45
Anadolu Efes galibiyeti hatırladı! Anadolu Efes galibiyeti hatırladı! 00:45
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." "Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." 00:45
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! 00:45
G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi 00:45