Tecrübe kozu

Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü 28. hafta müsabakasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, zafer planlarını hazırlıyor. Şampiyonluk yarışında ezeli rakibini yenerek zirveyle puan farkını azaltmak isteyen bordo-mavililer 'tecrübe' faktörünü devreye alacak. Teknik Direktör Fatih Tekke, Galatasaray derbisinde kadrosunda tecrübeli isimlerin performansına güveniyor. Bu sezon ligde gol krallığında zirvede olan Paul Onuachu, deneyimli yıldızlar arasında parlıyor.

TRİBÜN GÜCÜ DE EKLENECEK

Paul Onuachu takımın gol yollarındaki en büyük güvencesi olurken kalede Andre Onana ve stoperde Stefan Saviç de uluslararası deneyimleriyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bu sezon asist yollarında öne çıkan Oleksandr Zubkov, adeta takımın jokeri olan Ozan Tufan ve Trabzonspor'un artık efsaneleşen futbolcularından olan Anthony Nwakaeme de kadroda alternatif olarak dikkat çekiyor. Derbilerdeki galibiyet hasretini bitirmek isteyen Karadeniz devi, Galatasaray karşısında deneyimi ve tribünlerin gücünü birleştirecek.

ASİSTLER ZUBKOV'DAN

Bordo-mavili takımda asist krallığında Oleksandr Zubkov'un adı öne çıkıyor. Ukraynalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 11 asist yaptı. 13 asistli Fenerbahçeli Asensio'nun hemen ardından asist krallığında ikinci olan 29 yaşındaki Zubkov, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.

ONUACHU'NUN GOL GÜCÜ

Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 21 gol, 2 asist 23 gole direkt etki yaptı. 24 maçta 23 gollük bir katkı sunan Nijeryalı yıldız, Galatasaray derbisinde takımın en önemli kozu olacak. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde sevinen Onuachu, Galatasaray'a da gol atmak istiyor.

GÖZLER ERNEST MUÇİ'DE

Ernest Muçi, Trabzonspor'un Galatasaray derbisindeki en önemli kozlarından olacak. Daha önce Beşiktaş'ta oynarken Galatasaray'a gol atan Muçi, Trabzonspor formasıyla da sarı-kırmızılı takımın ağlarını havalandırmayı planlıyor. Arnavut futbolcu bu sezon ligde 23 maçta 10 gol, 4 asistle başarılı bir görüntü çizdi.