İstanbul'dan 23 puan

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında 11 maçta 23 puan topladı. Ligde geride kalan 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu, diğer 5 takım karşısında ise yenilgi yüzü görmedi. İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 11 müsabakaya çıkan Karadeniz devi, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, 2025-26 sezonunda 27 haftada İstanbul takımları karşısında hanesine 23 puan yazdırırken 10 puan yitirdi. Ligde 60 puanı bulunan Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 38.3'ünü elde etti. Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon 11 karşılaşmada 2.09 puan ortalaması tutturdu.

SADECE 2 YENİLGİ

Bordo-mavililer, 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken 5. haftada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu. 7. haftada Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada Eyüpspor'u 2-0 yenen Fırtına, 11. haftada Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. 13. haftada Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. 19. haftada Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenen Fırtına, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 yenildi. Karadeniz devi, Karagümrük'ü sahasında 3-1, Eyüpspor'u da İstanbul'da 1-0 yendi.

Trabzon, İstanbul takımlarına karşı söz konusu müsabakalarda skorer bir görüntü çizdi. Trabzonspor 11 karşılaşmada İstanbul temsilcilerine 22 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.