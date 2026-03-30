Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor yeni golcüsünü Yunanistan'dan aramaya devam ediyor!

Trabzonspor'da forvet için flaş bir isim gündeme geldi. Yunanistan Super League'de gol krallığı yaşamış Lorenzo Moron Garcia'yı bordo-mavili yönetimin izlediği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
2027'DE BİTİYOR

Trabzonspor'un yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim gündeme geldi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Aris forması giyen 32 yaşındaki İspanyol forvet Lorenzo Moron Garcia'nın bordo-mavili takımın listesinde olduğu iddia edildi. Yunanistan'da 2023-2024 sezonunda gol kralı olan ve Aris'te başarılı bir performans yakalayan Garcia'nın kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Tecrübeli forvetin piyasa değeri de 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

107 MAÇTA 48 GOL

Bu sezon Aris formasıyla 30 resmi maça çıkan Lorenzo Moron Garcia, 8 kez rakip fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Temmuz 2023'ten bu yana Yunan ekibinde olan İspanyol yıldız toplamda ise 107 maçta 48 gol attı, 6 asist yaptı. İspanya'da daha önce Real Betis ve Espanyol gibi önemli takımlarda da forma giyen deneyimli isim, yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Sezon sonunda 32 yaşındaki futbolcuya transfer tekliflerinin gelebileceği vurgulandı.

AL SHABAB'I REDDETTİ

Lorenzo Moron Garcia, bu sezonun başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'tan gelen transfer teklifini reddetmişti. Avrupa'da forma giymek isteyen İspanyol yıldız, Suudi Arabistan temsilcisi 'hayır' yanıtını vermişti.

YUNANİSTAN'DA ÇIKIŞA GEÇTİ

Aris formasıyla Yunanistan'da Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda gol kralı olan Lorenzo Moron Garcia, kariyerinin çıkış dönemini yaşıyor. 2023-2024 sezonunda tüm resmi maçlarda 21 golü bulan 32 yaşındaki yıldız, geçen sezon da resmi müsabakalarda 19 gole ulaşmıştı.

