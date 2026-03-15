Orhan abiye armağan

Teknik direktör Fatih Tekke maç sonrası duygusal açıklamalar yaptı. Trabzonspor'un hocası, "Galibiyet, 3 puan; özellikle de oyuncularımı tebrik etmek isterim. Rizespor puanı hak etti. Onları da tebrik ederim. Ama oyuncularımın bu zor dönemde oyunu istemesi biraz olsun moralimi düzeltti. Tekrar Orhan abiye Allah rahmet eylesin. 3 puanı ona armağan ediyoruz. Kolay olmuyor maçlar. 4 gün sonra bir maç daha var. Sakatsız olması önemliydi. Sonuç olarak bakıldığında, kolay yaşanamayan bir süreçte galibiyet bizim için iyi oldu. Kulüpteki herkese teşekkür ederim" dedi.

KAYNAK İÇİN KAZANDIK

Folcarelli: Yeni yaşadığımız kayıp, kaybettiğimiz hocamızdan sonra bu maçı mutlaka kazanmak istiyorduk. Bizim için önemli bir maçtı. Rizespor'la derbi maçı oynuyorsunuz, onlar da buraya kazanmaya geldiler. Orhan Kaynak hocamız için kazandık.