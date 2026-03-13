Tribünlere destek çağrısı

Süper Lig'de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi taraftarlar organize oluyor. Orhan Kaynak'ın vefatı sonrasında hem Kaynak'ı anmak hem de teknik ekip ile futbolculara moral vermek için uğraş veriliyor. Şu ana kadar satışa sunulan biletlerin yarısının tükendiği ve maç saatine kadar oranın biraz daha artmasının beklendiği öğrenildi. Bu sezon birkaç maç haricinde tribünleri dolduramayan Trabzonspor'da yönetim kurulu, biletlerde indirime gitti ve en düşük bilet 61 TL oldu.

BİLETLER SATIŞTA

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da maçın biletlerinin satışı sürüyor. Yarın Papara Park'ta yapılacak karşılaşmanın biletleri 61, 161 ve 261 TL'den satışa sunuldu.

RİZE TARAFTARI YOK

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, iki kulübün anlaşması üzerine, konuk takımın taraftarlarının yarın akşam oynanacak karşılaşmada olmamasına karar verildi.