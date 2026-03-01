CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan büyük başarı!

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan büyük başarı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu bu sezon sergilediği performansla büyük alkış alıyor. Nijeryalı yıldız son olarak çok önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan büyük başarı!

Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esiyor. Maçta 1 gol atan Nijeryalı yıldız, üst üste 6 maçta gol atarak kariyerinde bir ilki başardı. 2.01 boyundaki santrfor, bu sezon cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarında forma giyemedi. 31 yaşındaki futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 biten 20. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol kaydetti. Bordo mavililerin en etkili silahı oldu.

48 MAÇTA ISE 36 GOL VE 6 ASIST

Trabzonspor'un 22. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşma ile 2-1 kazanılan Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, son 6 maçta 7 gole imza attı. Onuachu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 18 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise forma giydiği 2 maçta 1 gol kaydetti. Karadeniz devinde bugüne kadar çıktığı 48 maçta ise 36 gol ve 6 asist yapan Onuachu, Trabzonspor kariyerini gol krallığıyla süslemeyi hedefliyor.

ÜST ÜSTE GOLLERLE SERİ OLUŞTURDU

Onuachu, Süper Lig'de üst üste 6 maçta gol atma başarısı göstererek kariyerine yeni bir başarı ekledi. Bu seride toplamda 7 gole imza atan Nijeryalı forvet, Trabzonspor'un hücum gücünde belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Bordo-mavililerde Onuachu'nun etkisi sadece gollerle sınırlı değil. Fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki etkinliğiyle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan golcü, Trabzonspor'un üst sıralardaki başarısındaki en önemli kozlardan biri olmaya devam ediyor.

TEKKE'Yİ DE SOLLADI

Paul Onuachu, hocası Fatih Tekke'yi de geçti. Tekke'nin futbolculuğu döneminde Trabzonspor formasıyla en fazla 5 maç üst üste golü vardı. Nijeryalı yıldız, attığı golün yanı sıra Nwaiwu'ya asist de yaptı.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Son 6 lig maçının tamamında rakip fileleri havalandıran 2.01'lik yıldız, bu serisiyle Trabzonspor tarihine geçti. Bordo-mavili kulüpte daha önce hiçbir yabancı oyuncu, üst üste 6 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşamamıştı. Daha önceki yıllarda Şota ve Henrique'nin 5 maçlık gol serileri vardı.

