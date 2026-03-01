CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Fırtına, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Fırtına, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor. O dönem 24. haftada 57 puanla 1. sırada yer alan Karadeniz devi, 2022-23'te 41 puanla 5. sırada, 2023-24'te 37 puanla 4. sırada, 2024-25'te 32 puanla 10. sırada söz konusu haftayı kapadı. Trabzonspor, bu sezon da 24 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada yer alarak son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bırakmayı başardı.

GEÇEN SEZONU YAKALADI

Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezonki puanına şimdiden ulaştı. Geçen yıl 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet alan, 51 puanla ligi 7. tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor. Karadeniz devi, 24 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 51 puan elde ederek G.Saray ve F.Bahçe'nin gerisinde üçüncü sırada yarışı sürdürürken, geçen sezon lig sonundaki puana da sahip oldu.

6 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, bu sezon 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezondaki en skorer dönemini yaşıyor. En son 2019-20'de 24 haftada 57 gol atan Fırtına, 2020-21'de 31, 2021-22'de 42, 2022-23'te 39, 2023-24'te 38, 2024-25'te 39 gol kaydetti.

ZİRVE YARIŞINDA KARARLILIK

51 puana ulaşan Trabzonspor, hem iç sahadaki istikrarlı performansını sürdürdü hem de zirve takibindeki iddiasını korudu. Karagümrük karşısında topa sahip olan, savunmadan pasla çıkan ve hava toplarında üstünlük kuran bordo-mavililer, çok yönlü oyun anlayışıyla dikkat çekti.

