Ozan Tufan patlama yaptı

Karagümrük maçında sağ bekte forma giyen Ozan Tufan, göz kamaştırdı. 2 asist yapan 30 yaşındaki merkez orta saha, 0.68 asist beklentisi (xA) üretti, 2 büyük şans oluşturdu ve 3 kilit pas verdi. 2 ortasının 1'i isabetli olurken, 84/90 pas isabetiyle yüzde 93 başarı oranı yakaladı. Rakip yarı sahada 35/39 pas isabeti (%90) sağlayan Ozan, kendi yarı sahasında ise 49/51 pasla (%96) oynadı. Toplam 112 kez topla buluştu, 281.6 metre top taşıdı ve 162.5 metre ileriye doğru ilerleme kaydetti.