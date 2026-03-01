Nwaiwu tarihe geçti

Fatih Karagümrük karşısında iki gol kaydeden Chibuike Nwaiwu, Süper Lig tarihinde önemli bir istatistiğe imza attı. 22 yaşındaki stoper, Kasım 2014'te G.Saray'a karşı iki gol atan Medjani'den bu yana bir lig maçında iki gol kaydeden ilk Trabzonspor stoperi oldu. Savunmadaki etkili performansının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da öne çıkan Nijeryalı savunmacı, maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

İKİ İSİMDEN PAS REKORU

Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez bir Trendyol Süper Lig maçında iki Trabzonspor oyuncusu 100+ isabetli pas yaptı. Stefan Savic karşılaşmayı 109 isabetli pasla tamamlarken, Chibuike Nwaiwu da 100 pasta isabet yakaladı. Bordo-mavililer savunmadan oyun kurma organizasyonunda yüksek pas yüzdesiyle oynayarak topa sahip olma üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu.