Ligdeki moral kupaya taşınıyor

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve takibini amansız bir boyuta taşıyan Trabzonspor'da moraller en üst seviyede. Fatih Tekke yönetiminde hem oyun gücünü hem de skor üretme becerisini geliştiren bordo-mavililer, ligdeki bu pozitif havayı Ziraat Türkiye Kupası'na da yansıtmayı planlıyor. Gaziantep ve Karagümrük maçlarında sergilenen iştahlı futbolun, kupa mücadelesinde de sahanın her alanına yayılması hedeflenirken; teknik heyet, oyuncuların fiziksel ve mental yorgunluğunu galibiyet serisinin getirdiği özgüvenle aşmayı amaçlıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.