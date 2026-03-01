CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Kafası çalışıyor!

Kafası çalışıyor!

Bordo mavililer, bu sezon attığı 15 kafa golü ile Avrupa’nın 10 büyük liginde sadece Hollanda Eredivisie takımı PSV Eindhoven’ın (16) gerisinde kaldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Kafası çalışıyor!

Fırtına bu sezon hava toplarındaki etkinliğiyle de dikkat çekiyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında 15 kafa golü bulunan bordo-mavililerden daha fazla kafa golü atan tek takım PSV (16) oldu. Onuachu 7, Augusto 4, Nwaiwu 2, Savic 1 ve Sikan 1 kafa golüne imza attı. Toplam kafa golü sayısıyla, Avrupa çapında üst sıralarda yer aldı. Ligde ise Onuachu'nun 7 kafa golü; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın takım olarak ulaştığı kafa golüyle eşit seviyede bulunuyor. Fırtına bu alandaki üretkenliğiyle ligin en etkili ekiplerinden biri konumunda.

