Kafası çalışıyor!

Fırtına bu sezon hava toplarındaki etkinliğiyle de dikkat çekiyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında 15 kafa golü bulunan bordo-mavililerden daha fazla kafa golü atan tek takım PSV (16) oldu. Onuachu 7, Augusto 4, Nwaiwu 2, Savic 1 ve Sikan 1 kafa golüne imza attı. Toplam kafa golü sayısıyla, Avrupa çapında üst sıralarda yer aldı. Ligde ise Onuachu'nun 7 kafa golü; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın takım olarak ulaştığı kafa golüyle eşit seviyede bulunuyor. Fırtına bu alandaki üretkenliğiyle ligin en etkili ekiplerinden biri konumunda.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.