İstanbul’da kritik randevu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki tablo, Trabzonspor için İstanbul deplasmanını kader maçına dönüştürdü. Şu an 6 puana sahip olan ve averajla 3. sırada yer alan Karadeniz devi, kendisiyle aynı puana sahip olan Başakşehir'i yenerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Puan eşitliği nedeniyle beraberliğin hesapları karıştırdığı bu grupta tek hedef galibiyet.

İSTANBUL'DAN 20 PUAN

Karagümrük galibiyetiyle birlikte Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısındaki başarılı performansını sürdürdü. Bordo mavililer bu sezon İstanbul takımlarına karşı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı.