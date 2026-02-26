Onana’nın ManU planı

Bordo mavili takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Onana ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Bordo mavili takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Onana ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. United View adlı İngiliz hesabına göre Kamerunlu eldiven, yaz döneminde Manchester United'a dönerek yeniden takımın "1 numarası" olmak için mücadele etmek istiyor. Haberde, 29 yaşındaki kalecinin kendisine bu yönde bir fırsat verileceğine inandığı belirtildi.