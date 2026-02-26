İstanbul takımlarını seviyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 20.00'de Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında iki yenilgi yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 20.00'de Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında iki yenilgi yaşadı. Ligde Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Tekke idaresinde İstanbul ekipleri ile bu sezon oynadığı maçlarda sadece iki kez sahadan puansız ayrıldı. Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 9 müsabakaya çıkan Karadeniz devi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

48 PUANIN 17'SİNİ KAZANDI

Karadeniz devi, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 17 puan yazdırırken; 10 puan yitirdi. Ligde 48 puanı bulunan Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 35'ini elde etti.

GOL ORTALAMASI 2

Bordo mavili takım, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 9 karşılaşmada 1.88 puan ortalaması tutturdu. Karadeniz devi, söz konusu müsabakalarda 18 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.

İSTANBUL TAKIMLARI ILE MAÇLAR

Kasımpaşa: 1-0

Fenerbahçe: 0-1

Karagümrük: 4-3

Eyüpspor: 2-0

Galatasaray: 0-0

Başakşehir: 4-3

Beşiktaş: 3-3

Kasımpaşa: 2-1

Fenerbahçe: 2-3

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
