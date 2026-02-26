Düşük bütçe yüksek verim

Trabzonspor bu sezon yarıştığı rakiplerine göre çok daha az harcama yapsa da puan tablosuna bakıldığında bu fark gözükmüyor. Trendyol Süper Lig'de dört büyük kulübün kadro maliyetleri ile saha sonuçlarının karşılaştırıldığı analizde bordo-mavililerin hem puan hem de galibiyet başına maliyette rakiplerine göre daha verimli olduğu net şekilde gözüküyor. Karadeniz devi, daha düşük bütçeyle elde ettiği sportif sonuçlarla maliyet-performans dengesinde İstanbul'un üç büyük takımının önüne geçti. Ortaya çıkan tablo, Trabzonspor'un rakiplerine göre daha sınırlı kadro yatırımıyla daha yüksek sportif verim elde ettiğini ortaya koydu.

EN DÜŞÜK MALİYET FIRTINA'DA

Takımların güncel kadro değerleri üzerinden yapılan araştırmada Trabzonspor, 99.40 milyon euro'yu bulan kadro değeriyle topladığı 48 puanla puan başına 2.07 milyon euro harcayarak dört büyükler arasında 'en düşük maliyet' değerine ulaştı. Bordo-mavililer bu alanda rakiplerine fark attı. En yüksek maliyet ise 336.85 milyon euro kadro değeri ve 55 puanla 6.12 milyon euro'ya ulaşan Galatasaray'da görüldü. Fenerbahçe, 236.5 milyon euro'luk kadro değeriyle topladığı 53 puanla puan başına 4.46 milyon euro harcarken, Beşiktaş 178.5 milyon euro'luk kadro değeri ve 43 puanla 4.15 milyon euro seviyesinde kaldı.

RAKİPLERİNİ İKİYE KATLADI

Galibiyet başına maliyet hesabında da Trabzonspor öne çıktı. Karadeniz devi, 14 galibiyetle galibiyet başına 7.1 milyon euro'luk maliyet yakaladı, rakiplerini ikiye katladı. Bu alanda Beşiktaş 12 galibiyetle 14.87 milyon euro ile Fırtına'yı izledi. Fenerbahçe 15 galibiyetle 15.76 milyon euro ve Galatasaray 17 galibiyetle 19.81 milyon euro harcamış oldu. Ortaya çıkan tablo, Trabzonspor'un rakiplerine göre daha sınırlı kadro yatırımıyla daha yüksek sportif verim elde ettiğini ortaya koydu. Bordo-mavililer, hem puan hem de galibiyet başına maliyet kalemlerinde dört büyükler içinde en ekonomik performansı sergileyen takım oldu.

ATTIĞINI TAM 12'DEN VURDU

2025-2026 sezonu başından itibaren yapılan transfer harcamaları, Trendyol Süper Lig'de kulüpler arasındaki ekonomik farkı net şekilde ortaya koydu. Ezeli rakipler arasında en yüksek bütçeyi ayıran kulüp Galatasaray olurken, en az harcamayı yapan takım Trabzon olarak öne çıktı. Harcama rakamları arasındaki devasa farklara rağmen bordo-mavililerin transfer politikasındaki başarısı dikkat çekti

EN FAZLA HARCAYAN G.SARAY

Transfer harcamalarına bakıldığında, sezonun en fazla bütçe ayıran takımı Galatasaray oldu. Cimbom, 2025-2026 sezonu için toplam 157.6 milyon euro harcama yaptı. Aslan'ı 129.4 milyon euro ile Beşiktaş takip etti. Üçüncü sırada ise 124 milyon euro harcama yapan Fenerbahçe yer aldı.

FIRTINA EN AZ HARCAYAN TAKIM

Harcama tablosunun en dikkat çeken tarafında ise Trabzonspor yer aldı. Bordo-mavililer, yalnızca 38.6 milyon euro ile sezonun en az harcama yapan takımı oldu. Trabzonspor ile ezeli rakipleri arasındaki bütçe farkı, rakamlar üzerinden değerlendirildiğinde oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı

KALİTELİ AMA UCUZ

Sezon başından itibaren yapılan transferler değerlendirildiğinde Trabzonspor'un, sınırlı bütçesine rağmen doğru isimleri kadrosuna kattığı görülüyor. Bordo-mavililer, yüksek bonservis bedellerine yönelmeden, takımın ihtiyaçlarına uygun ve katkı sağlayabilecek oyuncuları transfer ederek dikkatleri üzerine çekti.

DERS NİTELİĞİNDE BİR TABLO

2025-2026 sezonu transfer harcamaları, yalnızca bütçenin değil, doğru planlama ve isabetli tercihlerle yapılan transferlerin de başarıdaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. Trabzonspor'un düşük bütçeyle ortaya koyduğu bu tablo, Süper Lig'de örnek gösterilen bir transfer stratejisi olarak öne çıkıyor.

HEDEF FARKI ERİTMEK

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışına yeniden ortak olan Trabzonspor'da artık yeni bir rota çizildi. Bordo-mavili takımın kısa vadedeki en önemli hedefi yarın Karagümrük'ü yenerek yine rakiplerinin puan kaybını beklemek. Bordo-mavililer için öncelik, Karagümrük karşılaşmasını kayıpsız geçerek rakipleri üzerinde baskı kurmak.

ORTA SAHADA ZOR KARAR

Fatih Tekke, Folcarelli'nin yokluğunda orta sahadaki tercihini netleştirmeye çalışıyor. Üç isim ön plana çıkıyor: Ozan, Okay ve Bouchouari. Tekke savunma güvenliğini ön planda tutarsa Okay ve Ozan isimleri ağırlık kazanıyor. Daha ofansif bir sistem düşünürse Bouchouari önde.

GÖZLER ZUBKOV'DA

Sakatlığını atlatan Zubkov'dan sevindirici haber. Takımla çalışan Ukraynalı sağ kanat, kendisini iyi hissediyor. Fatih Tekke, 29 yaşındaki yıldız için sağlık ekibinden gelecek "oynar" raporunu bekliyor. 1.82 boyundaki yıldızın yarın Karagümrük maçında oynaması bekleniyor.