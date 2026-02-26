Augusto kasırgası

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna kattığı Augusto, bordo-mavili formayla en golcü dönemini yaşıyor. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa'da 2 sezonda attığı gol sayısını Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda geride bıraktı. Bordo-mavili formayla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere 26 maçta görev alan Augusto, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de sahaya çıkıp, toplam 11 gol kaydetti. Belçika'da iki sezonda 9 gol atan oyuncu, Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda 11 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

YÜZDE 58'LİK PAS İSABETİ

Bu sezon ayrıca 3 şutu direkten dönen Augusto, toplam 38 şut çekti. Bu şutların 22'sinde isabet sağlayan oyuncu yüzde 58'lik isabet oranı yakaladı. Maç başına 1.73 şut ortalamasıyla oynayan genç futbolcu, hücum hattındaki etkinliğiyle teknik heyetin en önemli kozlarından biri haline geldi.