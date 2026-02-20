Transferinin habercisi mi? Ernest Muçi’den flaş hamle
20 Şubat 2026
13 gol, 5 asistle Trabzonspor'un skor yüküne ciddi katkı veren Ernest Muçi, sosyal medya hesabında değişikliğe gitti. Arnavut yıldızın, Beşiktaş dönemine ait paylaşımlarının büyük bölümünü kaldırdığı, yalnızca iki fotoğrafı bıraktığı görüldü. Muçi'nin ayrıca Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı kazanılan karşılaşmaya ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımı da sildiği tespit edildi. Bordo-mavili yönetim, Beşiktaş'tan kiralık gelen Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanma hazırlıklarına başladı.