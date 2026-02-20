CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Transferinin habercisi mi? Ernest Muçi’den flaş hamle

13 gol, 5 asistle Trabzonspor'un skor yüküne ciddi katkı veren Ernest Muçi, sosyal medya hesabında değişikliğe gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 10:33
13 gol, 5 asistle Trabzonspor'un skor yüküne ciddi katkı veren Ernest Muçi, sosyal medya hesabında değişikliğe gitti. Arnavut yıldızın, Beşiktaş dönemine ait paylaşımlarının büyük bölümünü kaldırdığı, yalnızca iki fotoğrafı bıraktığı görüldü. Muçi'nin ayrıca Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı kazanılan karşılaşmaya ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımı da sildiği tespit edildi. Bordo-mavili yönetim, Beşiktaş'tan kiralık gelen Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanma hazırlıklarına başladı.
