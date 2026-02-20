Trabzonspor'dan transferde Felix Correia bombası!

Trabzonspor, Avrupa futbolundaki önemli potansiyel ve yetenekleri yakından izlemeye devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak Lille'de oynayan 25 yaşındaki sol kanat Felix Correia gündeme geldi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Karadeniz devinin Correia'yı takip ettiği ve yaz transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Portekizli yıldızın Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lille'de bu sezon şimdiye kadar 32 resmi maça çıkan Correia, 4 gol atarken 5 de asist yaptı. Esas mevkisi sol kanat olan 25 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sağ kanat ve ofansif orta saha olarak forma giyebiliyor. Felix Correia'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.