Vazgeçilmez Batagov

Fatih Tekke sezon başından bu yana takımda 28 farklı oyuncuya forma verdi. Bazı isimler sadece birer maçta görev alırken, bazıları ise formayı hiç çıkarmadı. Sakatlığı nedeniyle tek maç kaçıran Batagov ilk sırada yer alıyor. Ukraynalı stoper şu ana kadar tam 26 maçta 2216 dakika sahada kalarak açık ara zirvede yer aldı. Onu 25'er maçla Pina ve Augusto takip etti.