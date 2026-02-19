CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Vazgeçilmez Batagov

Vazgeçilmez Batagov

Ukraynalı stoper şu ana kadar tam 26 maçta 2216 dakika sahada kalarak açık ara zirvede yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Vazgeçilmez Batagov
Fatih Tekke sezon başından bu yana takımda 28 farklı oyuncuya forma verdi. Bazı isimler sadece birer maçta görev alırken, bazıları ise formayı hiç çıkarmadı. Sakatlığı nedeniyle tek maç kaçıran Batagov ilk sırada yer alıyor. Ukraynalı stoper şu ana kadar tam 26 maçta 2216 dakika sahada kalarak açık ara zirvede yer aldı. Onu 25'er maçla Pina ve Augusto takip etti.
İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i!
Barış Alper için flaş haber! Juventus...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Kasım Garipoğlu'nun villasında genç kızlara tuzak: İçeceklerine uyuşturucu atıp bağımlı hale getirdiler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! 01:19
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 01:19
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." 01:19
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! 01:19
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 01:19
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 01:19
Daha Eski
Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! 01:18
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! 01:18
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 01:18
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 01:18
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 01:18
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 01:19