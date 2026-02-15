Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında dün Papara Park Stadı'nda oynanan dev maçta 'el' tartışması yaşandı. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 15. dakikada skoru Talisca ile 1-1'e getirdi. Bordo mavililer, gol öncesi asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Halil Umut Meler, itirazlar sırasında kulaklığını göstererek VAR'ın incelemede bulunduğunu işaret etti. VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, yaklaşık 2 dakikalık süren incelemenin ardından gol kararını onayladı ve hakem Halil Umut Meler, santrayı gösterdi. Trabzonspor taraftarı sosyal medyadan karara tepki gösterdi.