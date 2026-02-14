Taraftara sağduyu çağrısı

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, F.Bahçe derbisi öncesi taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. Ören şunları söyledi: Bu maç yalnızca bir futbol müsabakasından öte Trabzonspor'un değerlerini, duruşunu ve kültürünü tüm Türkiye'ye bir kez daha göstereceğimiz önemli bir karşılaşmadır. Bu bordo-mavi renklere gönül vermiş herkesi sağduyuya, centilmenliğe ve Trabzon'a yakışır bir misafirperverliğe davet ediyorum.