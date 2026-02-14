CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Muçi rekor peşinde

Muçi rekor peşinde

Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza atan Muçi, toplamda 12 gol ve 5 asistlik performansıyla Fırtına'nın hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Muçi rekor peşinde
Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza atan Muçi, toplamda 12 gol ve 5 asistlik performansıyla Fırtına'nın hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki 10 numara, Beşiktaş'taki iki sezonda oynadığı 61 maçta ürettiği 11 gol 4 asistlik performansı şimdiden geride bıraktı. Muçi, şimdi gözünü kişisel rekoruna dikti. Muçi, kariyerinde bir sezonda attığı en yüksek gol sayısına 2023-2024 sezonunda Legia Varşova ve Beşiktaş formalarıyla toplam 13 golle ulaşmıştı. Yetenekli oyuncu, bu sezon 1 gol daha atması halinde bu rekoru egale edecek.
