Muçi rekor peşinde

Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza atan Muçi, toplamda 12 gol ve 5 asistlik performansıyla Fırtına'nın hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki 10 numara, Beşiktaş'taki iki sezonda oynadığı 61 maçta ürettiği 11 gol 4 asistlik performansı şimdiden geride bıraktı. Muçi, şimdi gözünü kişisel rekoruna dikti. Muçi, kariyerinde bir sezonda attığı en yüksek gol sayısına 2023-2024 sezonunda Legia Varşova ve Beşiktaş formalarıyla toplam 13 golle ulaşmıştı. Yetenekli oyuncu, bu sezon 1 gol daha atması halinde bu rekoru egale edecek.