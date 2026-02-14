Cardozo’ya sevgi seli

Trabzonspor'un eski forveti Oscar Cardozo, derbiyi izlemek için Trabzon'a geldi. Taraftarlar, Cardozo'nun konakladığı otele giderek çiçek takdim etti ve tezahüratlarla, meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. Paraguaylı yıldız, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
