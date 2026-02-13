CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hak eden kazansın

Hak eden kazansın

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası derbiye yönelik konuştu. Doğan, “Hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Hak eden kazansın

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile yarın akşam oynayacakları dev derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği toplantısı sonrası derbiyi değerlendiren Ertuğrul Doğan, centilmence bir müsabaka beklediğini ifade etti. Başkan Doğan, "Hakemlerin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum" yorumunu yaptı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi en iyi şekilde konuk edeceklerinin altını çizen Trabzonspor Başkanı, "Fenerbahçe'yi Trabzon'da en iyi şekilde ağırlayacağız. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir karşılaşma diliyorum" diye konuştu.

YANLIŞ KARARLAR OLMASIN

Papara Park'ta yapılacak dev mücadelenin sahada oynanmasını ve hakem kararlarının derbinin önüne geçmemesini dileyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, iki takım için aynı dilekleri taşıdığını dile getirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, açıklamasında, "Maçın sahada oynandığı, sahanın konuşulduğu, hakemin maçın içine müdahil olmadığı ve yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum. İki taraf için de yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum. Biz rakibimiz Fenerbahçe'yi evimizde en güzel şekilde misafir edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

G.Saray'ın 3 yıldızına yakın takip!
G.Saray evinde hata yapmak istemiyor
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
CHP'li İBB'nin sözde kreşi | Bakan Göktaş açıkladı: "Denetimden kaçmak için isim değiştirdiler"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 01:03
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 00:59
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! 00:30
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 00:30
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 00:30
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 00:30
Daha Eski
Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! 00:30
Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! 00:30
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 00:30
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 00:30
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 00:30
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 00:30