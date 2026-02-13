Hak eden kazansın

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile yarın akşam oynayacakları dev derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği toplantısı sonrası derbiyi değerlendiren Ertuğrul Doğan, centilmence bir müsabaka beklediğini ifade etti. Başkan Doğan, "Hakemlerin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum" yorumunu yaptı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi en iyi şekilde konuk edeceklerinin altını çizen Trabzonspor Başkanı, "Fenerbahçe'yi Trabzon'da en iyi şekilde ağırlayacağız. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir karşılaşma diliyorum" diye konuştu.

YANLIŞ KARARLAR OLMASIN

Papara Park'ta yapılacak dev mücadelenin sahada oynanmasını ve hakem kararlarının derbinin önüne geçmemesini dileyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, iki takım için aynı dilekleri taşıdığını dile getirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, açıklamasında, "Maçın sahada oynandığı, sahanın konuşulduğu, hakemin maçın içine müdahil olmadığı ve yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum. İki taraf için de yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum. Biz rakibimiz Fenerbahçe'yi evimizde en güzel şekilde misafir edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.